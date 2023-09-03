ВКС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар при помощи беспилотников по хранилищам топлива, которое применялось для снабжения военной техники Вооруженных сил Украины, в порту Рени Одесской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – отметило ведомство.

Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 467 самолетов, 247 вертолетов, 6 352 БПЛА, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 634 танка, 1 147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 197 орудий полевой артиллерии и минометов.

До этого российские артиллеристы ликвидировали в ДНР украинский пункт управления беспилотниками. Помимо этого, экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" успешно выполнили огневые задачи по скоплениям пехотных подразделений украинской армии в районе Клещеевки.

Ранее сообщалось, что на купянском направлении Киев стягивает свои тыловые подразделения ближе к фронту. Кроме того, в прифронтовых населенных пунктах противник организовал малые мобильные госпитали, предназначенные для стабилизации пациентов с целью последующей эвакуации. Также к линии соприкосновения ВСУ перебросили подразделения материально-технического обеспечения.

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР