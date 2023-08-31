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На купянском направлении Киев стягивает свои тыловые подразделения ближе к фронту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"ВФУ (вооруженные формирования Украины. – Прим. ред.) ежедневно теряют личный состав и технику. Для ускорения процесса восстановления ВВТ (вооружения и военной техники. – Прим. ред.) к линии боевого соприкосновения направлены подвижные войсковые ремонтные средства", – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в прифронтовых населенных пунктах противник организовал малые мобильные госпитали, предназначенные для стабилизации пациентов с целью последующей эвакуации. Также к линии соприкосновения ВСУ перебросили подразделения материально-технического обеспечения.

Ранее издание Defense News писало, что ЦРУ скептически оценивает способности украинской армии пробиться через оборонительные рубежи ВС РФ в зоне спецоперации. В издании предположили, что неудачи Киева убедят президента США Джо Байдена отказаться от активных поставок ВСУ вооружений.



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