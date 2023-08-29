Песков отреагировал на заявление о согласовании Западом ударов по Крыму

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Киев хочет верить в то, что Запад поддерживает Украину в уничтожении всего российского, в том числе в Крыму, но те понимают возможные риски от втягивания в конфликт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, Украина делает все возможное, чтобы как можно глубже втянуть западные страны в этот конфликт. Но, как он считает, последние отдают себе отчет в опасности этого.

"Поэтому сейчас идет это столкновение точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем", – сказал представитель Кремля.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные союзники поддерживают Киев в уничтожении "всего российского" и согласовали удары по Крыму.

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал это заявление фашистским. Он подчеркнул, что подобные заявления означают уничтожение всех жителей Крыма: русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев и других – только за то, что они являются гражданами РФ.

Ивлев отметил, что подобные намерения можно остановить только победой на фронтах спецоперации, и призвал начать применять в отношении ВСУ боеприпасы, которые еще не использовали в боях. Среди них – бомбы объемного взрыва, термобарические боеприпасы, боеприпасы повышенной убойности и прочие.

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