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Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал фашистским заявление Киева о согласовании Западом ударов по полуострову и уничтожения "всего российского" в Крыму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова парламентария.

Он подчеркнул, что подобные заявления означают уничтожение всех жителей Крыма: русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев и других – только за то, что они являются гражданами РФ.

Ивлев отметил, что подобные намерения можно остановить только победой на фронтах спецоперации и призвал начать применять в отношении ВСУ боеприпасы, которые еще не использовали в боях. Среди них бомбы объемного взрыва, термобарические боеприпасы, боеприпасы повышенной убойности и прочие.

По его словам, это обычные боеприпасы, но по своей мощности они сравнимы со сверхмалыми ядерными тактическими боеприпасами. Однако у них отсутствует радиационное заражение, добавил Ивлев.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные союзники поддерживают Киев в уничтожении "всего российского" и согласовали удары по Крыму.

До этого Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию России, чтобы вести их в одиночестве.

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