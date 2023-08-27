Зеленский заявил, что опасается вести бои на территории РФ, потому что останется один

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию России, чтобы вести их в одиночестве. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни", – заявил Зеленский, отвечая на вопрос, допускает ли он перенесение боевых действий на территорию РФ.

Помимо этого Зеленский заявил, что Киеву удалось наладить военное производство, в том числе в части ракет и артиллерии. По его словам, запущено также системное производство артиллерии образца НАТО.

"Я вам просто не могу сказать, сколько мы производим, но колоссальное количество", – отметил Зеленский.

Также президент Украины отметил, что его страна готова продолжать боевые действия долго и даже жить в условиях боевых действий – "по примеру Израиля". Однако это удастся сделать, только если Украина сможет "минимизировать потери".

Несмотря на то, что Украина якобы сама производит вооружения, Зеленский рассказал, что его страна ожидает очередные пакеты военной помощи в сентябре. По его словам, ВСУ должны получить артиллерию, бронетехнику, средства противовоздушной обороны, ракеты и средства разминирования.