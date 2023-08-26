РФ в очередной раз призывает страны НАТО прекратить спонсировать Киев – Захарова

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Россия призывает руководство стран НАТО перестать накачивать оружием Киев. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чье обращение приводится на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что граждане европейских стран все чаще беспокоятся о том, куда деваются отправленные Киеву миллиарды долларов, которые могли бы пойти на их собственные нужды.

"Россия в очередной раз призывает руководство стран НАТО вместо бездумной и безответственной накачки оружием неонацистского режима Владимира Зеленского заняться делами у себя дома и прислушаться к голосу собственной общественности", – заявила Захарова.

Также Мария Захарова напомнила, что один из кандидатов в президенты США, Роберт Кеннеди-младший, заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 обернутся катастрофой для киевского режима.

Так, конгрессвумен США Марджори Тейлор выступила против выделения новых миллиардов на поддержку Украины. Она отметила, что американские власти не могут позволить себе тратить миллиарды долларов на Украину, в то время когда в стране имеется множество нерешенных проблем.

Ранее президент США Джо Байден запросил Конгресс США выделить 13 миллиардов долларов на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда на дополнительное содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. Другими словами, он запросил больше денег на Украину, чем на США.