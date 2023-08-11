Конгрессвумен США выступила против выделения новых миллиардов Украине

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Власти США не могут позволить себе тратить миллиарды долларов на Украину, в то время когда в стране имеется множество нерешенных проблем. Об этом член Палаты представителей конгресса, республиканка Марджори Тейлор-Грин написала в своем X (бывший Twitter).

"Нет! В то время, когда пенсионеры, имеющие фиксированный доход, из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду, есть долг в размере 32 триллионов долларов, число бездомных является самым высоким за все время, более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики [президента США Джо] Байдена относительно границ, мы не можем позволить себе отправить еще 40 миллиардов долларов Украине", – считает политик.

Таким образом она прокомментировала запрос администрации Байдена конгрессу США о выделении дополнительных расходов из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что Байден запросил 13 миллиардов долларов в виде новой военной помощи и 8,5 миллиардов долларов в виде дополнительной экономической, гуманитарной помощи и помощи в области безопасности для Украины и других стран, пострадавших от войны. Кроме того, американская администрация хочет дополнительно передать 2,3 миллиарда долларов на помощь Киеву по линии Всемирного банка.

Суммарно американский президент запросил у конгресса 40 миллиардов, из которых больше половины планируется использовать для поддержки Украины.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США заявили, что тщательно проанализируют запрос вашингтонской администрации на дополнительные расходы, включающие помощь Киеву, но не будут одобрять "безграничные траты".

С начала 2023 года Киев получил более 25 миллиардов долларов международной финансовой помощи. Внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.



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