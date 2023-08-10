В МИД РФ заявили о помощи Microsoft Киеву

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Американская компания Microsoft с начала СВО помогает Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Галузина.

По его словам, корпорация не только использует антироссийскую риторику, но и наносит вред России конкретными шагами. Так, поддержка "киевскому режиму" оказывается под предлогом укрепления его киберобороны.

Помимо этого, Microsoft якобы обвиняет РФ в организации компьютерных атак на украинские ресурсы. Галузин подчеркнул, что доказательства этого не приводятся, а "факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России" замалчиваются.

Это указывает на то, что компания выстраивает свою работу в "русле политических установок США", заключил он.

Ранее Microsoft закрыла доступ для сотрудников Ozon к своим сервисам – Word, Excel, Outlook, Teams и прочим. Основная проблема заключалась в том, что большое количество информации организации хранилось на почте Microsoft.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сказал, что российскому бизнесу следует отказаться от предложений Microsoft, чтобы обрести технологическую независимость. По его данным, Microsoft начала предлагать российским клиентам продлить сотрудничество, несмотря на официальную приостановку продаж и закрытие офисов в России.

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