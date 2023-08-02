Украина стала грубить в ответ на иностранную помощь – СМИ

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Киев проявляет агрессию по отношению к Западу и заставляет сомневаться в признательности. Об этом сообщают авторы статьи в журнале Washington Examiner.

"Что менее ясно, так это то, почему украинские официальные лица ведут себя все более грубо и раздражительно, когда некоторые из их крупнейших иностранных партнеров просят немного больше благодарности", – отмечается в материале.

Там подчеркивается, что такими действиями Украина хочет получить доступ к эффективному оружию и максимальной финансовой помощи. Однако, по словам авторов статьи, оскорбления могут спровоцировать сокращение поддержки Запада.

Ранее в СМИ сообщили, что власти США планируют начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре.

Отмечается, что Соединенные Штаты в августе планируют отправить несколько танков этого типа в Германию на модернизацию. Первая партия Abrams поступит на Украину уже в следующем месяце.

До этого стало известно, что с начала 2023 года Украина получила более 25 миллиардов долларов международной финансовой помощи. Внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Западные страны не готовы к новым военным поставкам Украине – СМИ