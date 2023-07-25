ЕС выделил Украине еще 1,5 миллиарда евро на поддержку страны и ремонт инфраструктуры

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ЕС выделил еще 1,5 миллиарда евро на поддержку Украины и ремонт инфраструктуры на ее территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на публикацию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Сегодня мы заплатили еще 1,5 миллиарда евро, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру", – отметила она в сообщении.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что фонд помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, который ЕС готовит на период с 2024 по 2027 год, почти на две трети будет состоять из кредитов.

По его словам, Киеву предлагается значительный среднесрочный пакет. Рассчитывается, что иные доноры тоже внесут свой вклад. Замглавы выразил надежду, что пакет будет утвержден до конца декабря, чтобы средства выделялись с 2024 года.

Уточнялось, что объем помощи ЕС в пересчете на год составит 12,5 миллиарда евро.



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