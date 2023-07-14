В ЕК сообщили, что помощь Киеву почти на две трети будет состоять из кредитов

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Фонд помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, который ЕС готовит на период с 2024 по 2027 год, почти на две трети будет состоять из кредитов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Предложенный Еврокомиссией фонд помощи Украине будет состоять из 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиардов евро кредитов и рассчитан до 2027 года", – подчеркнул он.

По словам Домбровскиса, Киеву предлагается значительный среднесрочный пакет, рассчитывается, что иные доноры тоже внесут свой вклад. Замглавы выразил надежду, что пакет будет утвержден до конца декабря, чтобы средства выделялись с 2024 года.

Отмечается, что объем помощи ЕС в пересчете на год составит 12,5 миллиарда евро. Это в 1,5 раза меньше, чем программа 2023 года, которая составляет 18 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что США в рамках очередного пакета военной помощи передаст Украине кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на своей территории, минимизируя риски для собственных граждан.

Также власти Великобритании в рамках нового пакета военной помощи отправят на Украину более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств и тысячи снарядов для танков. Помимо этого, будут выделены 65 миллионов долларов на ремонт поврежденной техники.

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