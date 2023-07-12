В Великобритании заявили о новом пакете военной помощи для Украины

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Власти Великобритании в рамках нового пакета военной помощи отправят на Украину более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Британии Риши Сунака.

Кроме того, Киеву дополнительно поставят тысячи снарядов для танков, а также выделят 65 миллионов долларов на ремонт поврежденной техники.

В Соединенном Королевстве также под эгидой НАТО будет учрежден центр реабилитации военнослужащих украинской армии, отметили в канцелярии премьер-министра. А в среду, 12 июля, Группа семи согласует международные общие принципы гарантий безопасности Украине и подпишет совместную декларацию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вовлеченность НАТО в конфликт на Украине показывают поставки вооружений, наемников, денежных средств и разведданных со стороны Альянса.

До этого стало известно, что США в рамках очередного пакета военной помощи намерены поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.

Американский президент Джо Байден пояснил, что поставить этот вид боеприпасов было решено, поскольку у ВСУ и США заканчиваются обычные снаряды. По его словам, поставка кассетных бомб – временная мера.

В НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине