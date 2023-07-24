Недооценка ядерного потенциала РФ стала смертельной ошибкой Байдена – СМИ

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Недооценка ядерного потенциала России и ее решительности применить ядерное оружие в случае необходимости является смертельной ошибкой президента США Джо Байдена. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на материал профессора Джозефа Сиракузы.

Автор материала напомнил, что на Украине проходят "красные линии" для России, которые нарушает НАТО, "вторгаясь" в страну.

"Именно исходящая из политики Альянса на Украине опасность, которую Россия воспринимает очень серьезно, не позволяет недооценивать возможность ядерного конфликта", – следует из опубликованной статьи профессора.

При этом, как отметил Сиракуза, ядерное противостояние между РФ и США может смягчиться после поражения Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о спонсировании ядерного терроризма киевского режима со стороны НАТО. Подобным образом она прокомментировала падение украинского беспилотника в Курчатове, где находится Курская АЭС. По словам дипломата, даже если в случае ядерной катастрофы страны – союзники Украины решат отселиться на Марс, они не успеют.



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