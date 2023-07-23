В США заявили, что поставки Киеву истребителей F-16 займут несколько месяцев

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Киев получит истребители F-16, однако поставка займет несколько месяцев. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Дело не только в самом оборудовании. Это обучение. Это обслуживание. Это возможность использовать его в общевойсковых операциях. Все это требует времени", – пояснил он.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что поставки истребителей США F-16 на Украину могут начаться к концу этого года, однако они не повлияют на ход спецоперации. Он уточнил, что Вооруженным силам Украины необходима артиллерия.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что программа подготовки украинских летчиков в государствах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может стартовать уже через две недели.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что сам факт появления на Украине американских истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие, будет рассматриваться РФ как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Министр добавил, что в ходе боевых действий ВС РФ не станут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель под доставку ядерных вооружений или нет.

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