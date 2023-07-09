Польша предоставила ВСУ около 10 вертолетов Ми-24 – СМИ

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Польша передала Украине около десяти вертолетов Ми-24 советской разработки. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

«Польша недавно направила Украине около десятка боевых вертолетов Ми-24», — уточняется в статье.

Также в публикации говорится, что передача Варшавой этих вертолетов Киеву ранее не разглашалась.

7 июля в Белом доме сообщили о планах передать Украине кассетные боеприпасы. При этом советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США признают, что использование кассетных снарядов на Украине несет риски для гражданского населения.

Ранее сообщалось, что Италия придерживается Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов и надеется на универсальное использование ее принципов. Такое заявление сделала премьер-министр республики Джорджа Мелони.

Пентагон объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов