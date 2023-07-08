В Италии надеются на универсальное применение принципов Конвенции по кассетным боеприпасам

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Италия придерживается Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов и надеется на универсальное использование ее принципов. Такое заявление сделала премьер-министр республики Джорджа Мелони, передает ТАСС.

"В рамках ценностей, выраженных Атлантическим альянсом, Италия надеется на универсальное использование принципов конвенции", – цитирует ее пресс-служба итальянского правительства.

В сообщении также указывается, что Италия осуждает действия РФ, "полностью поддерживает Украину и вместе с союзниками стремится построить новую и более прочную модель безопасности для Европы".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга подтвердил, что американская сторона передаст украинской армии кассетные боеприпасы. По его словам, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

По словам американского президента Джо Байдена, решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было принято из-за того, что и у Киева, и у США заканчивались обычные снаряды.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал, что поставки такого вида боезарядов могут стать причиной роста эскалации.

Новости часа: США передадут Украине кассетные боеприпасы