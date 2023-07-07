США выберут самые эффективные кассетные боеприпасы в случае отправки на Украину – Пентагон

Фото: depositphotos/icholakov01

Соединенные Штаты будут тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для отправки на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера.

Он добавил, что предпочтение будет отдаваться снарядам с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее СМИ сообщали, что американская сторона в ближайшее время объявит о новой поставке вооружений Киеву, на этот раз Вашингтон передаст украинской армии кассетные боеприпасы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что возможное решение США поставить Украине кассетные боеприпасы приведет к очередной эскалации.

США пока не приняли решение о поставках Украине кассетных боеприпасов – Белый дом