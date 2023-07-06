США поставят Украине партию кассетных боеприпасов

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Американская сторона в ближайшее время объявит о новой поставке вооружений Киеву, на этот раз Вашингтон передаст украинской армии кассетные боеприпасы. Об этом сообщает издание The New York Times.

Информацию о новых поставках предоставил газете представитель Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения Киеву, исходящие от западных государств, не повлияют на исход спецоперации. По его мнению, нынешняя ситуация на фронте это подтверждает. Так официальный представитель Кремля прокомментировал визит Владимира Зеленского в Болгарию, где тот обсудит поставки вооружений.

Евросоюз с начала СВО предоставил украинской стороне 70 миллиардов евро, в том числе 15 миллиардов на оружие. Кроме того, 17 миллиардов евро были распределены между странами ЕС в качестве мер поддержки для беженцев из Украины.

США анонсировали поставки оружия Украине более чем на 2 млрд долларов