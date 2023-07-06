Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow

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Российские бойцы из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" забрали с линии фронта почти уцелевшую британскую ракету Storm Shadow. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина.

По его словам, ракета была разрушена только частично, так как удачно рухнула плашмя. Специалисты прямо во время боя разделили ее на несколько частей, заявил Рогозин. Крылья снаряда сложили для удобства транспортировки.

Вместе с этим Рогозин добавил, что ракета оснащена электроникой очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. Он рассказал, что операция по эвакуации снаряда шла в течение двух суток.

"Там работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Несмотря на то что мы его блокировали, нашим бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой – была попытка ДРГ противника перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения", – отметил Рогозин.

Снаряд передали профильным специалистам для изучения его конструкции, продолжил он. По его мнению, это поможет российскому ОПК выявить самые эффективные способы борьбы с Storm Shadow.

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