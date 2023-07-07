В ЛДПР пообещали ответ РФ на поставку Украине кассетных боеприпасов

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Российская сторона неминуемо ответит на поставку кассетных боеприпасов Украине, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Америка воюет не своими руками и не на своей территории. Россия, уверен, неминуемо ответит. Любые поставки западной военной техники по-прежнему законные цели для вооруженных сил РФ", – цитирует Слуцкого РИА Новости.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга подтвердил, что американская сторона передаст украинской армии кассетные боеприпасы. По его словам, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

Вместе с этим он признал, что передача кассетных снарядов несет риски для мирного населения. В этой связи Белый дом долгое время откладывал решение по этому вопросу.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал, что поставки такого вида боезарядов могут стать причиной роста эскалации.

США поставят Украине партию кассетных боеприпасов