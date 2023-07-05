В Германии призвали быстрее принять в НАТО подконтрольные Киеву области Украины

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Глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Михаэль Рот призвал "более широко толковать" условия членства Украины в НАТО. Его слова приводит газета Zeit.

Политик заявил, что не стал бы делать требованием для вступления в Альянс "идеальный мир" на всей территории государства. По словам Рота, лучше всего будет принять в блок подконтрольные Украине области Украины.

"Тогда статья 5 (о коллективной обороне) будет применяться и к ним. Обязательство по оказанию помощи пока не будет распространяться на другие области Украины", – поделился Рот.

Если не принять украинскую сторону сейчас, продолжил он, придется отложить это "до второго пришествия".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что существуют все основания для приглашения страны в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11–12 июля. Украинский лидер также ожидает четкого сигнала в этом контексте.