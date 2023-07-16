Летчики ВСУ могут начать подготовку на F-16 в ЕС через две недели – Белый дом

Фото: 123RF/jvdwolf

Программа подготовки украинских летчиков в государствах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может стартовать уже через две недели. Об этом сообщил в опубликованном 16 июля интервью телекомпании CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения (украинских летчиков. – Прим.ред.) на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им необходима пара недель, чтобы подготовить требуемые тренировочные мощности", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в ходе спецоперации на Украине поразили склады боеприпасов трех украинских бригад. Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили шесть украинских беспилотников.

Армия России уничтожила БМП ВСУ из гаубицы Д-20 на Краснолиманском направлении