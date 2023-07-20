В США заявили, что поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться к концу года

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Поставки истребителей США F-16 на Украину могут начаться к концу этого года, однако они не повлияют на ход спецоперации. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.

Он уточнил, что Вооруженным силам Украины необходима артиллерия.

Также, по словам Кирби, Киев в течение семи последних дней приступил к использованию поставленных Вашингтоном кассетных боеприпасов. Он отметил, что американские снаряды уже доставлены на Украину.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что программа подготовки украинских летчиков в государствах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может стартовать уже через две недели.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что сам факт появления на Украине американских истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие, будет рассматриваться РФ как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Министр добавил, что в ходе боевых действий ВС РФ не станут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель под доставку ядерных вооружений или нет.

США поставят Украине партию кассетных боеприпасов