В МИД РФ осудили попытки Киева атаковать российские АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Россия решительно осуждает попытки Украины атаковать российские АЭС, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе", – заявление Захаровой приводится на сайте МИД.

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Комментируя падение украинского БПЛА в Курчатове Курской области, Захарова указала, что вероятной целью украинской провокации была именно Курская АЭС. По ее словам, это в очередной раз свидетельствует о том, что Киев "встал на путь использования методов ядерного терроризма".

Накануне глава Курской области Роман Старовойт сообщил о падении украинского беспилотника в городе Курчатове. В результате произошедшего фасад одного из многоквартирных домов и его остекление были повреждены, никто не пострадал, добавил губернатор.

При этом известно, что Курская АЭС располагается в Курчатове.

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