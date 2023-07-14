Песков заявил, что российские системы ПВО работают эффективно

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украина продолжает наносить удары, но российская система ПВО работает эффективно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в нескольких километрах от Курской АЭС.

Он подчеркнул, что системы ПВО раз за разом доказывают свою эффективность. Также принимаются соответствующие меры, заключил представитель Кремля.

В ночь на 14 июля в городе Курчатове Курской области, в районе Курской АЭС, упал БПЛА. По информации губернатора региона Романа Старовойта, никто из местных жителей не пострадал. В результате случившегося был поврежден фасад одного из многоквартирных домов и его остекление.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что правительства стран НАТО спонсируют ядерный терроризм в исполнении Украины. Она напомнила, что если произойдет ядерная катастрофа, то страны, поставляющие дроны Киеву, тоже от нее пострадают.

Украинские беспилотники атаковали Курск в ночь на 2 июня