С начала 2023 года Украина получила более 25 млрд долларов международной финансовой помощи

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С начала 2023 года Украина получила более 25 миллиардов долларов международной финансовой помощи, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"25,3 миллиарда долларов составила международная бюджетная помощь с начала года", – передает ТАСС ее слова.

По ее словам, в первые 6 месяце 2023 года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины. Депутат отметила, что наибольшую помощь украинскому государству оказывает Европейский союз, который в 2023 году выделил Киеву 11,43 миллиарда долларов льготного займа.

Пидласа заметила, что самую большую безвозвратную бюджетную помощь оказали Соединенные Штаты Америки в размере 7,2 миллиарда долларов грантовых средств.

Депутат добавила, что с начала этого года от Международного валютного фонда Киеву поступила помощь в размере 3,59 миллиарда долларов, а от Канады – 1,76 миллиарда долларов.

В комитете Верховной рады по финансам заявили, что в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема государственного долга до 172,7 миллиарда долларов, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год. При этом госбюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере 38 миллиардов долларов.

Ранее в СМИ сообщили, что власти США планируют начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре.

Отмечается, что Соединенные Штаты в августе планируют отправить несколько танков этого типа в Германию на модернизацию. Первая партия Abrams поступит на Украину уже в следующем месяце.

При этом для использования данных танков украинским военным предстоит пройти примерно 10-недельный курс подготовки, который должен завершиться в августе. Сообщается, что обучение проходит на военной базе в Германии.

США намерены передать Украине военную помощь еще на 400 млн долларов