Байден запросил у конгресса больше денег на Украину, чем на США

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Президент США Джо Байден запросил Конгресс США выделить 13 миллиардов долларов на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиардов на дополнительное содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. Об этом сообщает газета The Washington Post.

"В письме к законодателям Административно-бюджетное управление Белого дома запросило 13 миллиардов долларов в виде новой военной помощи и 8,5 миллиардов долларов в виде дополнительной экономической, гуманитарной помощи и помощи в области безопасности для Украины и других стран, пострадавших от войны", – указано в сообщении.

Кроме того, дополнительно 2,3 миллиарда долларов из запрошенных пойдут на помощь Киеву по линии Всемирного банка.

Всего Байден запросил у конгресса 40 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов планируется направить на борьбу со стихийными бедствиями.

Таким образом, на помощь Киеву американский президент запросил больше, чем на решение проблем США. Из 40 запрошенных у конгресса миллиардов долларов порядка 24 миллиардов пойдут на поддержку Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что народ США понимает, для чего это нужно.

"Американский народ понимает, что находится на кону", – сказал он, комментируя данный запрос Байдена.

Ранее Соединенные Штаты одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams. Начальник отдела закупок армии США Даг Буш отметил, что теперь танки будут отправлены в Европу вместе с остальными позициями, среди которых боеприпасы, запасные части и оборудование для их ремонта и заправки.

В конце июля США объявили о передаче Киеву снарядов для ЗРК Patriot и NASAMS, а также РСЗО HIMARS. Кроме того, сообщалось, что на Украину отправят переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра.



Байден вновь попросит у Конгресса США дополнительную помощь Киеву