США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

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Первая партия танков Abrams одобрена для отправки Киеву. Об этом со ссылкой на начальника отдела закупок армии США Дага Буша сообщает телеканал CNN.

Буш сообщил, что теперь танки будут отправлены в Европу вместе с остальными позициями, среди которых боеприпасы, запасные части и оборудование для их ремонта и заправки. Он не уточнил, какое именно количество танков войдет в первую партию поставок.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, в свою очередь, сообщил, что в оборонном ведомстве США не объявляют относительно поставки танковых боеприпасов с обедненным ураном.

Газета Politico ранее сообщала, что власти США планируют начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре. Для использования данных танков украинским военным предстоит пройти примерно 10-недельный курс подготовки, который должен завершиться в августе.

О передаче танков Abrams Киеву президент США Джо Байден объявил 25 января. После этого об отправке своих танков также заявили многие другие страны.

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