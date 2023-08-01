Экс-советник ЦРУ заявил, что западное "чудо-оружие" на Украине не сработало

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военная техника НАТО сгорает на поле боя и не помогает Киеву достичь целей контрнаступления. Такое заявление сделал экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.

"Чудо-оружие" не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк Leopard 2. Так вот, русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое", – заявил он.

По мнению эксперта, конфликт может закончиться даже раньше, чем F-16 попадут на Украину. Рикардс подчеркнул, что в итоге от боевых действий истощаются именно США, а не Россия.

Экс-советник ЦРУ также отметил, что наступление Киева захлебывается, а ВСУ несут большие потери.

Ранее издание New York Times, ссылаясь на представителей Пентагона, сообщило, что ВСУ начали главную фазу контрнаступления, определив направление и начав переброску сил для удара. По данным издания, украинское командование передало США, что основной прорыв пройдет в южной части Запорожской области.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска были остановлены и отброшены на всех направлениях. Российский лидер добавил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева ВС РФ даже удалось перейти в свое наступление.