01 сентября, 13:24Происшествия
Песков переадресовал вопросы об атаке беспилотников на Псков в Минобороны
Фото: kremlin.ru
Вопросы об атаке беспилотников на Псков лучше задавать министерству обороны, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Журналисты попросили пресс-секретаря главы государства прокомментировать заявление Украины о том, что атаку якобы осуществили с территории РФ.
"Это прерогатива наших военных, рекомендую обратиться к ним", – ответил он.
В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке БПЛА. Это спровоцировало возгорание. Все рейсы в псковской воздушной гавани временно отменили.
Днем глава региона Михаил Ведерников сообщил, что последствия атаки беспилотников на аэропорт устранены. По его словам, жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.
Однако в ночь на 1 сентября в районе псковского микрорайона Кресты наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе неопознанный объект. Были приняты меры по его нейтрализации.
В Кремле прокомментировали атаку на аэропорт в Пскове
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