Песков переадресовал вопросы об атаке беспилотников на Псков в Минобороны

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Вопросы об атаке беспилотников на Псков лучше задавать министерству обороны, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили пресс-секретаря главы государства прокомментировать заявление Украины о том, что атаку якобы осуществили с территории РФ.

"Это прерогатива наших военных, рекомендую обратиться к ним", – ответил он.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке БПЛА. Это спровоцировало возгорание. Все рейсы в псковской воздушной гавани временно отменили.

Днем глава региона Михаил Ведерников сообщил, что последствия атаки беспилотников на аэропорт устранены. По его словам, жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.

Однако в ночь на 1 сентября в районе псковского микрорайона Кресты наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе неопознанный объект. Были приняты меры по его нейтрализации.



В Кремле прокомментировали атаку на аэропорт в Пскове