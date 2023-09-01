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01 сентября, 13:24

Происшествия

Песков переадресовал вопросы об атаке беспилотников на Псков в Минобороны

Фото: kremlin.ru

Вопросы об атаке беспилотников на Псков лучше задавать министерству обороны, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили пресс-секретаря главы государства прокомментировать заявление Украины о том, что атаку якобы осуществили с территории РФ.

"Это прерогатива наших военных, рекомендую обратиться к ним", – ответил он.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке БПЛА. Это спровоцировало возгорание. Все рейсы в псковской воздушной гавани временно отменили.

Днем глава региона Михаил Ведерников сообщил, что последствия атаки беспилотников на аэропорт устранены. По его словам, жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.

Однако в ночь на 1 сентября в районе псковского микрорайона Кресты наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе неопознанный объект. Были приняты меры по его нейтрализации.

В Кремле прокомментировали атаку на аэропорт в Пскове

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