Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений – Росавиация

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Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений, сообщает пресс-служба Росавиации.

Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме с 07:00 по московскому времени.

Согласно расписанию, 31 августа запланированы два рейса авиакомпании "Азимут" из Москвы и обратно.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате на его территории произошло возгорание. Из-за этого все рейсы в псковском аэропорту было решено временно отменить.

Днем губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что последствия атаки беспилотников на аэропорт Пскова устранены. По его словам, жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.

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