Губернатор Псковской области заявил об устранении последствий атаки на аэропорт Пскова

Фото: телеграм-канал "Официальный канал Псковской области"

Последствия атаки беспилотников на аэропорт Пскова устранены, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

По его словам, жертв и пострадавших в результате произошедшего нет, гражданская инфраструктура также не пострадала. Все возгорания локализованы. Ущерб от нападений на авиаузел оценивают специалисты.

Губернатор добавил, что атакованный аэропорт закрыт до окончания следственных мероприятий. При этом он может заработать уже в четверг, 31 августа. Кроме того, ограничения движения транспорта в регионе в связи с ЧП вводить не будут.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате на его территории произошло возгорание. Из-за этого все рейсы в псковском аэропорту было решено временно отменить.

Российские средства ПВО также сбили украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

Губернатор Псковской области сообщил об атаке дронов ВСУ на аэропорт в Пскове