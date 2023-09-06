НАТО может пересмотреть поставки оружия ВСУ после уничтожения Challenger 2 – СМИ

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Страны НАТО могут пересмотреть свою позицию по поставками вооружения Киеву после того, как в зоне спецоперации был уничтожен британский танк Challenger 2. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

"В то время как западные страны обсуждают вопрос о дальнейших поставках, потеря танка, серьезный урон которому еще никому не удавалось нанести, скорее всего повлияет на ход обсуждения", – указано в сообщении.

По мнению авторов материала, произошедшее станет тревожным знаком для США, которые планируют поставить модернизированные танки M1A1 Abrams, обладающие меньшей живучестью, чем Challenger 2.

Уничтожение британского танка в издании назвали новой победой России, которая может заставить страны Запада пересмотреть позиции в конфликте.

Ранее сообщалось, что ВС РФ впервые уничтожили танк Challenger 2. Британский танк был уничтожен в бою впервые с 1994 года, когда он поступил на вооружение армии Великобритании.

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