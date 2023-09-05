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05 сентября, 17:08

Политика

Британский танк Challenger 2 уничтожили на поле боя впервые за 30 лет – СМИ

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Танк Challenger 2 уничтожили в бою впервые с 1994 года, когда он поступил на вооружение армии Великобритании. Об этом сообщает газета The Guardian.

Боевую машину уничтожили российские военные на Украине. При этом ранее Challenger 2 все же уничтожали – в Ираке в 2003 году, однако тогда это произошло из-за попадания под дружественный огонь.

Между тем на сайте сухопутных войск Великобритании по-прежнему значится, что Challenger 2 ни разу не терпел поражение от вражеского огня.

Ранее издание Forbes писало, что ВС РФ впервые ликвидировали поставленный Украине Challenger 2. Горящий танк заметили в районе села Работино Запорожской области.

Минобороны Британии предлагает поставить Украине дополнительно танки из резерва

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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