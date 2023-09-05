ВС РФ впервые уничтожили танк Challenger 2 – СМИ

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Российская армия впервые ликвидировала танк Challenger 2, который Великобритания поставила Украине. Об этом сообщает американское издание Forbes.

"Похоже, украинские вооруженные силы потеряли свой первый танк Challenger 2", – пишет журнал.

В материале ссылаются на ролик, который, предположительно, был снят в районе села Работино Запорожской области. На видео можно увидеть горящий британский танк 82-й десантно-штурмовой бригады на обочине дороги.

Авторы статьи указали, что потеря боевой машины случилась всего через пару суток после того, как украинское министерство обороны показало этот танк в видеоинтервью с бригадой.

Между тем глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что армия Украины оказалась в огневом мешке в селе Работино Запорожской области.

По его словам, ВС РФ наносят массированные удары по подходящим к селу штурмовым группам, не позволяя украинским боевикам полностью занять населенный пункт и прорвать линию обороны.

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