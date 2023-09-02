Трехмесячное контрнаступление Украины терпит неудачу, несмотря на помощь НАТО – эксперт

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Украинское контрнаступление, которое длится уже три месяца, терпит неудачу. Об этом в комментарии РИА Новости заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

В ходе контрнаступления противнику удалось лишь зайти в серую зону на некоторых участках фронта. При этом Киев понес несоизмеримые приложенным усилиям потери, даже несмотря на помощь со стороны НАТО.

По его словам, практически все населенные пункты, которые Киев указывает как занятые, на самом деле являются полуразрушенными и находятся в так называемой серой зоне.

"Там достаточно сложно не то что закрепиться и вести оборону, там сложно даже находиться. Кроме того, сложно в эти населенные пункты организовывать тыловое обеспечение", – рассказал Гагин.

Как подчеркнул советник Дениса Пушилина, все попытки контрнаступления оказались тщетными, при том что за эти три месяца погибло более 70 тысяч украинских военных.

"Стоило ли оно того? Украинскому обывателю это должно показать, насколько глупо расходуются ресурсы как человеческие, так и материальные, насколько безразлично отношение украинского режима к народу", – подчеркнул Гагин.

По словам советника Пушилина, российские вооруженные силы удерживают линию фронта, а на авдеевском и купянском участках продвигаются вперед.

Ранее официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил о том, что российским войскам удалось отразить четыре атаки противника на запорожском направлении. По словам Конашенкова, за прошедшие сутки потери Украины составили до 115 человек.