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Многие военнослужащие из личного состава ВСУ не хотят форсировать Днепр, опасаясь гибели. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

Как утверждают взятые в плен солдаты из 123-й бригады теробороны, многие из личного состава ВСУ не желают выполнять приказ по форсированию Днепра, опасаясь, что погибнут во время атаки российской армии.

"На данном направлении за неделю противник потерял до 230 украинских военнослужащих, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", – добавили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что командование ВСУ намеренно отправляет в "мясные штурмы" личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений, установленных российскими войсками.

"Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого контрнаступления обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах", – заявили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что на купянском направлении Киев стягивает свои тыловые подразделения ближе к фронту. Кроме того, в прифронтовых населенных пунктах противник организовал малые мобильные госпитали, предназначенные для стабилизации пациентов с целью последующей эвакуации. Также к линии соприкосновения ВСУ перебросили подразделения материально-технического обеспечения.

Издание Defense News писало, что ЦРУ скептически оценивает способности украинской армии пробиться через оборонительные рубежи ВС РФ в зоне спецоперации. В издании предположили, что неудачи Киева убедят президента США Джо Байдена отказаться от активных поставок ВСУ вооружений.

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