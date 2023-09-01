Российская артиллерия уничтожила в ДНР украинский пункт управления беспилотниками

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские артиллеристы группировки войск "Юг" уничтожили в ДНР пункт управления дронами ВСУ в Красногоровке, а также вражеский пункт временной дислокации около Курахова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

Он добавил, что также были уничтожены буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Александро-Шультино и семь минометов противника на различных участках фронта лисичанского и марьинского направлений.

Кроме того, экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" успешно выполнили огневые задачи по скоплениям пехотных подразделений украинской армии в районе Клещеевки, отметил Астафьев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что группировка российских войск "Запад" улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении.

До этого российские военнослужащие уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке прорыва рубежа обороны на окраине села Вербового Запорожской области.

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