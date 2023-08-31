ВС России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Российские ВС уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке прорыва рубежа обороны на окраине села Вербового Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, спустя два часа противник повторил попытку, но также был уничтожен. Балицкий рассказал, что в регионе активно уничтожается западная техника, причем ее утрату украинские военачальники переживают болезненнее, чем потерю солдат.

"Наши же парни работают качественно, увеличили интенсивность огневого поражения по противнику, не дают им даже высунуть нос", – сказал врио губернатора.

Ранее Балицкий заявил, что в ходе наступления на запорожском направлении ВСУ используют западные вооружения и технику. Однако, несмотря на это, попытки украинской армии остаются безуспешными. Он заявил, что российские военные сжигают иностранные танки и ликвидируют живую силу противника.



Эксперты заявили, что ВСУ ударили по своей колонне техники под Купянском