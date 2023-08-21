В Киеве заявили, что бригада ВСУ попала под авиаудар из-за публикаций в СМИ

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Пять авиаударов за сутки было нанесено по позициям 82-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как информация о ее перемещениях появилась в СМИ, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге – пять авиаударов по бригаде за сутки", – отметила она.

Однако Маляр не уточнила, какие издания и когда сообщали о перемещениях ВСУ.

Несанкционированное распространение информации о передвижении или расположении украинских войск влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет, напомнила она.

Ранее обозреватель издания Forbes Дэвид Эк заявлял, что украинская сторона направила на фронт последнее крупное подразделение из резерва ВСУ, то есть 82-ю десантно-штурмовую бригаду. По его словам, в состав бригады входят 2 тысячи человек, у них есть боевые машины Marder, Stryker и танки Challenger-2.

Сообщалось, что 16 августа подразделение вступило в бой в районе Работино в Запорожской области.



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