Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка российских войск "Запад" за последние сутки улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю", – сказали в ведомстве.

За сутки в районе сел Новоегоровка и Сергеевка в ЛНР российские военные отразили пять атак отрядов 68-й егерской, а также 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 50 бойцов противника, два автомобиля, одна САУ Krab, две гаубицы Д-20.

Кроме того, в районе города Петровское в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады украинской армии.

Ранее стало известно, что 30 августа российские силовики пресекли серию терактов на военных и энергетических объектах в Брянской области, которые готовила украинская ДРГ. В результате последнюю удалось нейтрализовать.



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