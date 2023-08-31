В Верховной раде заявили, что министра обороны Украины уволят в начале сентября

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Главу Минобороны Украины Алексея Резникова могут уволить в начале сентября, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября", – говорится в его публикации в официальном телеграм-канале.

Как отметил Железняк, планируется, что Резников станет послом Украины в Великобритании. А оборонное ведомство страны, в свою очередь, возглавит действующий руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров.

В начале августа на сайте президента Украины появилась петиция с требованием немедленной отставки Резникова. Это произошло на фоне коррупционного скандала вокруг закупок продовольствия для армии. Украинские журналисты выяснили, что для военнослужащих закупаются продукты вдвое или втрое дороже.

Позднее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский готов рассмотреть возможность отставки министра обороны. Сам Резников тоже говорил о том, что может покинуть пост. Однако он подчеркнул, что такие решения принимает глава государства.



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