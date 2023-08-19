Министр обороны Украины Резников может подать в отставку

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что может подать в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Так Алексей Резников прокомментировал слухи о возможном уходе с должности главы министерства обороны Украины, которые периодически появляются в украинских СМИ.

"Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки", – отметил Резников в интервью одному из украинских изданий.

Ранее петиция с требованием немедленной отставки министра обороны Алексея Резникова появилась на сайте президента Украины. Требование появилось на фоне коррупционного скандала вокруг закупок продовольствия для армии. Украинские журналисты выяснили, что для военнослужащих закупаются продукты вдвое или втрое дороже.

Тогда сообщалось, что Резников может быть отправлен в отставку с последующим назначением на должность посла в Великобритании. 10 августа стало известно, что Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки министра обороны Алексея Резникова.