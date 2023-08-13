Западные страны хотят видеть на посту главы Минобороны Украины женщину – СМИ

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На Западе хотят, чтобы Министерство обороны Украины возглавила женщина вместо нынешнего министра Алексея Резников. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе Минобороны женщину", – пишут украинские СМИ.

Среди возможных претенденток называют волонтера Марию Берлинскую, вице-премьера Ирину Верещук и директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

Последняя крупная перестановка в Министерстве обороны Украины случилась в январе 2023 года. Причиной стали злоупотребления чиновников при закупках продовольствия для армии. Свои посты потеряли замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий, бывший замглавы предприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко. Их обвинили в растрате и хищениях.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинское контрнаступление отстает от намеченного графика. Он отметил, что контрнаступление украинских сил проходит "медленнее, чем предполагалось», однако подчеркнул, что "не переживает" по этому поводу.