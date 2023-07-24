04:45Политика
Экс-полковник США заявил, что НАТО начнет распадаться через год из-за Украины
Фото: depositphotos/Ale_Mi
Если конфликт на Украине не завершится в ближайшее время, то НАТО начнет распадаться уже через год. Таким мнением поделился бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью изданию Going Underground.
По его словам, подобная ситуация может произойти, если Вашингтон не предпримет никаких шагов по урегулированию конфликта в ближайшее время. Уилкерсон также указал на опросы общественного мнения, которые продемонстрировали растущее недовольство населения западных стран текущей политикой в отношении Киева.
Экс-полковник заявил, что действующие европейские лидеры в скором времени уйдут, а на смену им придут новые люди, которые изменят политику по Украине и поспособствуют распаду Североатлантического альянса.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что страну могут принять в состав Североатлантического альянса на следующем саммите НАТО в 2024 году.
До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и НАТО провоцируют Россию в различных регионах, а также толкают мир к войне.
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