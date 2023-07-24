Министр обороны Украины заявил, что Киев могут принять в НАТО в следующем году

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Министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что страну могут принять в состав Североатлантического альянса на следующем саммите НАТО в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью CNN.

По словам Резникова, Украина сможет вступить в военный блок только после окончания действующего конфликта. До тех пор нет возможности получить единодушное одобрение в НАТО, добавил министр обороны Украины.

11 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. По его словам, этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева.

Еврокомиссия и НАТО перечислили условия, необходимые для вступления Украины в Альянс. Среди них оказались проведение реформ, создание демократических институтов и выполнение требований по борьбе с коррупцией.

Владимир Путин заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс создаст угрозу для России.

Страны НАТО высказались за ускоренный формат вступления Украины в Альянс