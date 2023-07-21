Посол РФ заявил, что США и НАТО толкают мир к войне

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США и НАТО провоцируют Россию в различных регионах, а также толкают мир к войне. Об этом в эфире телеканала Россия 24 заявил диппредставитель РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас все время проверяют, как мы отнесемся к той или иной провокации. К тому или иному выпаду против РФ: сглотнем, промолчим, проявим опять свою толерантность, готовность к поиску взаимоприемлемых развязок? Или будем действовать?" – отметил российский посол.

До этого СМИ сообщали, что западные страны, которые отрицают новую реальность, ждет "великая расплата", результатом которой будет постзападный многополярный мир. Основатель Глобального института будущего Чандран Наир подчеркнул, что в данный момент формируются предпосылки для этой великой расплаты.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что конечной целью Соединенных Штатов в рамках конфликта на Украине является разрушение России. Он выразил уверенность в том, что у Вашингтона не получится добиться желаемых результатов.

Также Медведев говорил, что против России идет полномасштабная гибридная война, ее противники хотят начать третью мировую. Как отметил политик, мир уже находится на грани глобальной войны, однако в такой катастрофе не может быть победителей.

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