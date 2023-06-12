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Западные страны, которые отрицают новую реальность, ждет "великая расплата", результатом которой будет постзападный многополярный мир. Таким мнением поделился основатель Глобального института будущего Чандран Наир в своей статье для The National Interest.

По его словам, в данный момент формируются предпосылки для этой великой расплаты. Она призвана бросить вызов давним убеждениям, на которых держалось западное мировое господство в течение последних веков, считает эксперт.

Автор материала выделил пять ключевых тенденций, которые вынуждают западные страны приспосабливаться к многополярному будущему, в котором властью придется делиться.

Первая из таких тенденций заключается в пересмотре привычной истории. Наир указал на то, что Запад в течение всей колониальной эры трактовал историю избирательно и выработал этот навык до совершенства, представляя себя силой, продвигающей добро.

Однако на сегодняшний день складывается иная ситуация, при которой информационные технологии разрушили монополию на информацию и историю, ранее принадлежавшей цензорам Запада.

Вторая тенденция – переоценка международного порядка, который считается инструментом западных стран для сохранения своей гегемонии. По словам специалиста, в мире растет недовольство тем, что западные страны постоянно нарушают собственные установленные правила в рамках этого порядка.

Третья тенденция состоит в разоблачении западного "миротворчества". Чандран Наир подчеркнул, что мир осознал, что нельзя доверять дело мира одному Западу, особенно учитывая тот факт, что его экономика во многом держится на конфликтах.

Еще одна тенденция представляется в свержении западной финансовой надстройки. По словам автора материала, западные страны открыто применяют свою финансовую мощь ради геополитических выгод.

Так, отмечается в статье, многие страны ищут альтернативы банковской системе SWIFT, а также предпринимают усилия по ликвидации привилегии США, связанной с долларом.

Последняя тенденция заключается в очевидном крахе доверия к западной прессе, которая насаждает и увековечивает мировому сообществу излюбленные Западом стороны сложившегося миропорядка.

Ранее посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что западные страны проигрывают в антироссийских санкциях Москве в стратегическом и экономическом плане.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения Запада против России стали попыткой замаскировать нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы. Поэтому необходимо всего добиваться самим, отметил Песков.