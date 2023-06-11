Посол РФ в Австрии заявил, что Запад проиграл в антироссийских санкциях

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Запад проигрывает в антироссийских санкциях Москве в стратегическом и экономическом плане. Об этом сообщает портал exxpress со ссылкой на посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского.

"Россия всегда подчеркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику. Все ограничительные меры – меч обоюдоострый. Они негативно отражаются на всех сторонах", – подчеркнул он.

По словам диппредставителя, это показывают оценки экспертов и институтов. По прогнозам МВФ, санкции оказывают вред странам Евросоюза, указал посол. Он отметил, что Россию ожидает рост.

"В США уже шутят, что, мол, вот наконец и появились результаты антироссийских санкций", – продолжил Любинский.

Дипломат также добавил, что санкционная политика привела и к проигрышу предпринимателей Европы, чьи позиции занимают отечественные компании и партнеры из других стран.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ сможет полностью вернуться к докризисному уровню в 2024 году, точками роста стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение и другие сферы. По ее словам, регулятор наблюдает признаки перехода граждан РФ к потребительской модели поведения.

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