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Обвинения Запада против России стали попыткой замаскировать нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы. Поэтому необходимо всего добиваться самим, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москва напоминала о своих озабоченностях не одно десятилетие.

"Это вот прямое свидетельство этому. Тому, что они вовсе не собираются учитывать. Поэтому нам всего нужно добиваться самим", – цитирует его РИА Новости.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что американские власти виноваты в смерти миллионов людей, которые погибли в ходе региональных конфликтов. По его словам, без участия Вашингтона не обошелся ни один конфликт последних десятилетий. Медведев отметил, что США прямо или косвенно влияли на происходящее.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украина стала инструментом войны Запада против Российской Федерации. Он считает, что в настоящее время с Киевом бесперспективно заниматься решением сложившейся ситуации.

Шольц заявил, что Украина будет получать вооружение Запада после завершения конфликта